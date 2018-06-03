تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 335 جرام هيروين بحوزة 4 متهمين في قسمي بدر والمطرية.





ونجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالمرور، أثناء مرورهم بالمناطق الحدودية والطرق السريعة بدائرة قسم شرطة بدر، في ضبط كلاً من ممدوح عبد الرحمن سيد سراج، 33 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشروق، والسابق اتهامه في القضية رقم 20681 لسنة 2015م السلام أول "مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه في ذات القضية والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات بجلسة 6/5/2017م، ومني صبري محمد يوسف، 31 سنة، ربة منزل ومقيمة دائرة قسم شرطة الشروق "دون السوابق"، حال استقلالهما السيارة رقم ص ه ن 134 ماركة هيونداي إلنترا "قيادة وملك الثانية" وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جرام، ومبلغ مالي 425 جنيه، و2 هاتف محمول.





بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهما.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.





كما تمكنوا من ضبط المدعو عماد عبد الفتاح أمين احمد، 34 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون "دون السوابق" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 110 جرام، ومبلغ مالي 80 جنيه.





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة.





كما تمكنوا من ضبط المدعو إيهاب محمد عبد العزيز حسن، 42 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية "دون السوابق" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 75 جرام، ومبلغ مالي 170 جنيه.





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة.