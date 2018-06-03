رسميا.. الجونة يتعاقد مع محمد محسن

أعلن نادي الجونة عن التعاقد مع محمد محسن "ليلة" لاعب وسط الإنتاج الحربي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقع ليلة، على عقود الانضمام للجونة لمدة 3 مواسم في حضور عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري، مدير عام نادي الجونة.

وكان نادي الجونة، أعلن في وقت سابق عن إتمام 7 صفقات وهم محمد ناجي "جدو"، وأحمد عيد عبد الملك، وأحمد الشناوي، وأحمد مجدي، وأحمد علي، وإسلام رشدي، ولؤي وائل.