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رسميا.. الجونة يتعاقد مع محمد محسن

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:54 م
رسميا.. الجونة يتعاقد مع محمد محسن
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محمد الصو
 

 

أعلن نادي الجونة عن التعاقد مع محمد محسن "ليلة" لاعب وسط الإنتاج الحربي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقع ليلة، على عقود الانضمام للجونة لمدة 3 مواسم في حضور عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري، مدير عام نادي الجونة.

 

وكان نادي الجونة، أعلن في وقت سابق عن إتمام 7 صفقات وهم محمد ناجي "جدو"، وأحمد عيد عبد الملك، وأحمد الشناوي، وأحمد مجدي، وأحمد علي، وإسلام رشدي، ولؤي وائل.

 

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