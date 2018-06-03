رسميا.. الجونة يتعاقد مع محمد محسن
الأحد 03/يونيو/2018 - 03:54 م
محمد الصو
أعلن نادي الجونة
عن التعاقد مع محمد محسن "ليلة" لاعب وسط الإنتاج الحربي السابق، خلال فترة
الانتقالات الصيفية الجارية.
وقع ليلة، على
عقود الانضمام للجونة لمدة 3 مواسم في حضور عبد الجليل إمام، مدير التعاقدات والمتحدث
الرسمي باسم النادي، ومحمد الحصري، مدير عام نادي الجونة.
وكان نادي الجونة،
أعلن في وقت سابق عن إتمام 7 صفقات وهم محمد ناجي "جدو"، وأحمد عيد عبد الملك،
وأحمد الشناوي، وأحمد مجدي، وأحمد علي، وإسلام رشدي، ولؤي وائل.