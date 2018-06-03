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كيف تمكن بوفون من التعافي من إصابة الظهر في 2010 ؟

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:50 م
كيف تمكن بوفون من التعافي من إصابة الظهر في 2010 ؟
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ريهام عبد المحسن
 
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن كيفية تعافي جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس من إصابة خطيرة في الظهر في 2010.

في برشلونة، تجري الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر Isokinetic وهو مؤتمر لخبراء الطب الرياضي الأوروبي وإعادة التأهيل. تم خلاله تقديم خمس حالات مرضية معروفة بما فيهم حالة بوفون عن طريق فابريزيو تينكون الذي كان في يوفنتوس لمدة 17 عاما وهو مدير Isokinetic Torino منذ عام 2003.

ونقل كالتشيو ميركاتو عن تينكون في تقريره بعنوان (مهنتان لبطل العالم) كيف تمكن بوفون من التعافي من إصابة في الظهر عام 2010. 

وقال تينكون : "بمجرد العودة إلى إيطاليا، قام بوفون بإعادة تأهيل طويل، مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أشهر، اختبارات طبية كل أسبوع، 64 جلسة في الماء و134 جلسة في صالة الألعاب الرياضية (الجيمانيزيوم) و23 جلسة في الملعب وكان لديه تصميم وإرادة على التعافي".
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