بعد مشاهدتها لحلقة هنادي الكندري.. "نجمة الخليج" تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر" (فيديو)

قالت نجمة الخليج الهام الفضالة، إن مقالب الفنان رامز جلال هذا العام حقيقة ولا توجد بها حلقات مفبركة، وأن البرنامج يتسم بالمصداقية التامة.

وكشفت "الفضالة" أنها كانت ستقع ضحية للبرنامج هذا العام بعدما تلقت اتصال هاتفي من إدارة البرنامج في مصر لحلولها ضيفة على برنامج للترويج لكأس العالم في موسكو أو أوكرانيا، وتمت الموافقات على هذا، وخلال وجودها فى تركيا علمت بالصدفة أن برنامج رامز جلال سيتم تصويره فى روسيا، فقامت على الفور بالاتصال بإدارة البرنامج حتى تتأكد أن البرنامج الذي ستحل ضيفته فى إحدى الحلقات برنامج غير برنامج رامز جلال، وهو ما أكدته له إدارة برنامج رامز أن البرنامج ليس له علاقة ببرنامج رامز جلال عن المقالب لأنه ترويج لكأس العالم ووصول مصر للمونديال، وبعد وقت قصير طلبت من زوجها الاتصال بالبرنامج والاعتذار.

وأضافت "الفضالة" أن ما دفعها لقول ذلك هو التعليقات التي جاءت عقب عرض حلقة الكويتية هنادي الكندري بأن الحلقة مفبركة، وهو ما جعلها تخرج عن صمتها وتؤكد أن البرنامج حقيقي وليس مفبرك كما يشاع، وأن النجوم لا يعرفون أبداً بالمقلب قبل مشاركتهم به.