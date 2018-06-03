"الإندبندنت": عطلة لترامب ممولة من دافعي الضرائب تثير غضب الأمريكيين





ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قضى عطلة مدتها 10 أيام ممولة بالكامل من دافعي الضرائب الأمريكيين، مما أثار غضب مواطنين الولايات المتحدة.وقالت الصحيفة، إن الملياردير الأمريكي تعرض بالفعل للانتقادات لأنه قضى عشرات الأيام دفعها الأمريكيون على الرغم من امتلاكه ملايين الدولارات.وتعرضت رحلات ترامب للعب الجولف للكثير من التدقيق، حيث تم إطلاق موقع مخصص، وهو "ترام جولف كونت"، لإبراز تكلفة هذه الزيارات.وأكدت الصحيفة، أن كل رحلة إلى مار لاجو - وهي ملكية خاصة في فلوريدا تحت ملكية ترامب - كلفت دافعي الضرائب بين 1 مليون و3 ملايين دولار.ويقدر التقرير أن تكاليف الطيران والحماية وحدها التي تغطي زيارات ترامب إلى مار لاجو تبلغ 17 مليون دولار، كما أن التكاليف الإضافية، بما في ذلك "النقل الجوي لسيارات الليموزين الرئاسية" وحماية خفر السواحل لجبهة الشاطئ، يمكن أن تضاعف هذا السعر.