وُصف بـ"الأعجوبة الهندسية".. عمان تستعد لفتح طريق جديد يربطها بالمملكة





تواصل سلطنة عمان استعداداتها لفتح طريق سريع وصفه البعض بـ"الأعجوبة الهندسية" يربط بينها وبين المملكة العربية السعودية بطول 680 كلم.





ويتميز الطريق الذي يمر من منطقة عبري العمانية عبر حقول النفط وصولاً إلى الربع الخالي، حيث تقع الحدود السعودية - العمانية، بأنه يختصر أكثر من 800 كلم من المسافة بين البلدين.





ووفقا لصحيفة "تايمز أوف عمان"، فإن جهودا جبارة يتم بذلها لفتح الطريق الذي يمر عبر أكبر صحراء رملية في العالم تربطها بالمملكة، حيث تمت إزالة أكثر من 130 مليون متر مكعب من الرمال، لافتة إلى أن الطريق الجديد سيكون له دور كبير في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين.





يُذكر أن طول الطريق السريع بين السلطنة والمملكة يبلغ حالياً 1638 كلم، ويمر عبر الإمارات، ويستغرق ما بين 16 و18 ساعة.



