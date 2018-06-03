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في هذا الموعد.. مازدا 3 تظهر في معرض لوس أنجلوس

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:40 م
في هذا الموعد.. مازدا 3 تظهر في معرض لوس أنجلوس
مازدا 3
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تستعد شركة "مازدا" اليابانية، المتخصصة في صناعة السيارات لتدشين سيارتها الجديدة مازدا 3 بمعرض لوس أنجلوس، نوفمبر القادم، بحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية.

فإن هذه السيارة مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة، وسيكون تصميم هذه السيارة مستوحى من الطراز الاختباري Kai الذي كشفت عنه مازدا في معرض طوكيو للعام الماضي.

وقال كيفن رايز، مدير تصميم مازدا في أوروبا، إن مازدا معروفة أنها لا تصنع طرازات اختبارية دون أن تستوحي منها تصميمًا لسياراتها، وأن طراز Kai الاختباري سيتم اقتباس الكثير منه في الموديلات القادمة.

وسيكون الجيل الجديد من مازدا 3، الأول من نوعه الذي يتم تصميمه على قاعدة العجلات الجديدة للشركة SkyActiv، حيث سيستمدّ قوّته من محرّك SkyActiv-X سعة 2 لتر، الذي يأتي قياسياً بتقنية التحكّم في الإشتعال بالضغط SCCI.

ومن المتوقع أن يولد محرك هذا الجيل قوة في حدود 187 حصان مع عزم دوران 169 رطل-قدم، بالإضافة إلى أنّها ستتوفر بأي من المحرّكين الأرخص في السعر SkyActiv-D أو SkyActive-G.
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