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منتخب مصر يكشف حالة رمضان صبحي ومحمد النني قبل موقعة بلجيكا

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:43 م
منتخب مصر يكشف حالة رمضان صبحي ومحمد النني قبل موقعة بلجيكا
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الفجر الرياضي
 

 

تحدث كرم كردي عضو اتحاد الكرة عن أخر استعدادات منتخب مصر لمباراة بلجيكا الودية الأخيرة استعدادا لمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا .

 

وقال كردي لبرنامج "حلم البطولة" مع شوبير:" محمد النني شارك في المران وحالته جيدة وسيشارك في المران المسائي أيضا، أمام رمضان صبحي حالته مرتفعة للغاية بعد ترك المعسكر لانهاء انتقاله لنادي هيديرسفيلد الإنجليزي".

 

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2018 ضمن المجموعة الأولى مع روسيا وأوروجواي والسعودية.

 

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