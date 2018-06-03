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محافظ قنا: نؤكد على بذل الجهود وتوفير احتياجات الطلاب ودور بارز للشرطة في تأمين اللجان (صور)

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:42 م
محافظ قنا: نؤكد على بذل الجهود وتوفير احتياجات الطلاب ودور بارز للشرطة في تأمين اللجان (صور)
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بسام عبدالحميد
 
أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة المعنية لتيسير أداء الطلاب للإمتحانات بتوفير كل احتياجاتهم وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشاد بدور الشرطة في تأمين اللجان ومقار الإقامة، مؤكدًا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة للتعامل مع اى حالات مرضية طارئة بين الطلاب.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى 20172018 بلغ 18 الف و49 طالب وطالبة منهم 6 الآف و779 ادبى و11 الف و270 علمى ( 8675 علمى رياضه و2595 علمى علوم ) موزعين على 50 لجنة على مستوى المحافظة.
محافظ قنا: نؤكد على بذل الجهود وتوفير احتياجات الطلاب ودور بارز للشرطة في تأمين اللجان (صور)
محافظ قنا: نؤكد على بذل الجهود وتوفير احتياجات الطلاب ودور بارز للشرطة في تأمين اللجان (صور)
محافظ قنا: نؤكد على بذل الجهود وتوفير احتياجات الطلاب ودور بارز للشرطة في تأمين اللجان (صور)
محافظ قنا: نؤكد على بذل الجهود وتوفير احتياجات الطلاب ودور بارز للشرطة في تأمين اللجان (صور)
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