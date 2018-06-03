رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم

تفقد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، لجان الامتحانات بالكلية، يرافقه الدكتور أشرف فاروق القائم بعمل عميد كلية العلوم والدكتور السيد البدوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأشاد خلال الجولة، بانتظام الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبالقانون وبتواجد رؤساء الكنترولات واللجان وكذلك انتظام المراقبين والملاحظين في اللجان وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات



وتفقد التطوير منشآت الكلية واماكن استراحات الطلاب واعمال التجديدات بمدخل الكلية ومرافق الكلية



جدير بالذكر أن 3 ألاف طالب في كلية العلوم، قد بدأوا الامتحانات في 20 مايو الماضى وتستمر حتى يوم 13 يونيو الجاري.

