أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة قنا

رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة قنا اليوم الاحد، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.



حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الالية 15 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيهًا والجلاش 18 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهًا للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.

