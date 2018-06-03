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مطالبات فلسطينية لإلغاء مباراة المنتخب الأرجنتيني مع إسرائيل

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:39 م
مطالبات فلسطينية لإلغاء مباراة المنتخب الأرجنتيني مع إسرائيل
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الحسين محمد
 
أرسل عضو الكنيست العربى "يوسف جبارين"، عن القائمة العربية الموحدة، خطابًا للسفير الأرجنتيني بتل أبيب، طالب خلاله بلاده، أن تعيد النظر فى قرار لعب مبارة ودية مع المنتخب الإسرائيلى، فى مدينة القدس، خلال الأيام القادمة، إستعدادًا لكأس العالم.

وذكر "جبارين" فى خطابه، أن لعب المنتخب الأرجنتينى مباراة ودية فى إسرائيل، بالتزامن مع المذابح التى ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلية الأن، وقرار نقل مقر السفارة الأمريكية للقدس، يحمل رسالة خطيرة لإسرائيل، مفادها أن العالم يتجاهل إنتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها إسرائيل يويمًا ضد الفلسطينيين.

وأشار النائب الفلسطيني، بموجب منصبه كمسئول للجنة العلاقات الخارجية، بالقائمة العربية الموحدة بالكنيست، أن اللاعب الأرجنتينى "ليونيل ميسى "لا يمكنه تجاهل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين استُشهدوا مؤخرًا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخبان فى التاسع من يونيو الجاري، على إستاد "تيدى " بمدينة القدس، وتم نفاذ جميع تذاكر المباراة، بعد نصف ساعة فقط من طرحها للبيع.
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