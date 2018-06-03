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أسعار المكسرات اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة قنا

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:39 م
أسعار المكسرات اليوم الأحد 3-6-2018 بمحافظة قنا
ياميش - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار ياميش رمضان في محافظة قنا، اليوم الاحد، استقرارا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو البندق إلى 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.

كما سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.
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