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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3-6-2018 في محافظة قنا

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:37 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3-6-2018 في محافظة قنا
ريال سعودي - ارشيفية
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيه للشراء، و4.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيه للشراء، و58.64 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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