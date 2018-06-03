وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية (صور)

صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد اليوم الأحد، لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة بهية البرهانية للبنات إدارة السيدة زينب التعليمية محافظة القاهرة؛ وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في أول يوم وذلك أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة التربية الدينية للدور الأول 2017/2018.





وفي أثناء الزيارة قام شوقي، بالتواصل مع الطالبات وسؤالهن عن الامتحان حيث أبدت الطالبات رضاهن عن الامتحان، وكذلك اطمأن شوقي على سير الامتحان، وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات، حيث وجه بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة المناخ الهادئ لسير العملية الامتحانية.





ثم توجه وزير التعليم، بعد الزيارة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بصحبة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الغرفة؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بباقي محافظات الجمهورية، حيث قام شوقي بالتواصل مع رؤساء غرف العمليات بالمحافظات وأكد الجميع على أن أجواء الامتحانات صارت خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.





الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة، بدأت اليوم على مستوي الجمهورية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لعام الدراسي 2018/2017.