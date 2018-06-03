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مشتريات المصريين تسجل 63.7 مليون جنيه بختام التعاملات

الأحد 03/يونيو/2018 - 03:50 م
مشتريات المصريين تسجل 63.7 مليون جنيه بختام التعاملات
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نيفين سمير
 

استحوذ المستثمرون المصريون على 67.1% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وبلغت مشترياتهم 63.7 مليون جنيه.

واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبة 9.7% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مشترياتهم  4.3  مليون جنيه.

بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب" على نسبة 23.1% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 63.1 مليون جنيه.

وربحت البورصة اليوم نحو 8.9 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي عند مستوي 939.1 مليار جنيه.
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