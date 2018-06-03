البورصة تحقق 668.6 مليار جنيه إجمالي التداولات اليوم

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الأحد ، نحو 668,6 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 160 شركة، حيث أرتفع 74 شركة ،وأنخفض 32، وأستقرار 54 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 129.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13.7 ألف صفقة.





واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 1 مليار جنيه، فحين أستحوذ المتعاملون الرئيسيون 419,1 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 2.3 مليار جنيه.