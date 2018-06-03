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دجلة يطلب ظهير الأهلي رسميا

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:18 م
دجلة يطلب ظهير الأهلي رسميا
باسم علي
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محمد الصو
 
دخل مسؤولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، في مفاوضات رسمية للتعاقد مع باسم علي ظهير أيمن للأهلي، خلال الموسم المقبل.

وأرسل وادي دجلة عرضًا رسميًا لإدارة الأهلي، للتفاوض حول الحصول على خدمات باسم علي بداية الموسم المقبل.

وحصل دجلة على موافقة باسم علي في ارتداء قميصه خاصةً أنه بعيد عن المشاركات مع فريقه، وفي انتظار موافقة القلعة الحمراء.

ويسعى دجلة لتدعيم صفوفه بصفقات متميزة الموسم المقبل، بعد معاناته هذا الموسم والصراع حتى الجولات الأخيرة للهروب من الهبوط للقسم الثاني.

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