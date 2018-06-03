تجديد حبس اللبنانية منى المذبوح بتهمة الإساءة للمصريين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، بتجديد حبس اللبنانية منى المذبوح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإساءة إلى الشعب المصري بالسب والقذف.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر حبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.





وتباشر نيابة استئناف القاهرة تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.





كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.



