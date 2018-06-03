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عاجل.. زيادة جديدة في مرتبات الموظفين.. تعرف على التفاصيل

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:14 م
عاجل.. زيادة جديدة في مرتبات الموظفين.. تعرف على التفاصيل
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أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.


وبحسب مشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا، كما يُمنح الموظفون غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا.

وأوضحت الحكومة في المشروع أن قيمة العلاوة الاستثنائية هي:

- 160 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 150 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

- 140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​
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