اتحاد الكرة يحيل إصابة محمد صلاح لـ"أبوالعلا"

كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أن لاعبي منتحب مصر أدوا تدريبًا خفيفًا اليوم استعدادًا لمباراة بلجيكا الودية يوم الأربعاء المقبل.









وقال كردي خلال مداخلته في برنامج "في التمانيات" الذي يقدمه إيهاب الخطيب على إذاعة إنرجي: "جميع اللاعبين يقدون أقصى قدراتهم الفنية والبدنية، رغم إرهاق الصيام".









وأضاف كردي: "دكتور المنتخب محمد أبوالعلا، هو الوحيد الذي يعرف تحديدَا موعد عودة صلاح إلى الملاعب وتحديد مشاركته أمام أوروجواي أم لا في الجولة الأولى بالمونديال".









ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع أوروجواي وروسيا والسعودية.



