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النيابة تأمر بتشريح جثة سائق توتوك عثر عليه مقتولا في الهرم

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:12 م
النيابة تأمر بتشريح جثة سائق توتوك عثر عليه مقتولا في الهرم
أرشيفية
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نجاة الجنزوري
 
أمرت نيابة الهرم بتشريح جثة سائق توكتوك عثر عليها وبها جرح ذبحي.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة سائق توك توك مصاب بجرح ذبحي، بدائرة قسم الهرم. 

تلقى اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم الهرم، بورود بلاغ مفاده بالعثور على جثة سائق توك توك بدائرة القسم. 

وبإنتقال قوة أمنية عثر على جثة سائق توك توك مصاب بجرح ذبحي، وبوضع خطة بحث بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعددًا من العاطلين، وقام أحدهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، وفروا هاربين. 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، وطالبت بالتحريات اللازمة حول الواقعة.
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