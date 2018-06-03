طريقة عمل الكنافة بجبنة الريكوتا
الأحد 03/يونيو/2018 - 02:13 م
مقادير وصفة الكنافة بالريكوتا:
1- نصف كيلو كنافة.
2- عدد ثلاثة ملاعق طعام من السكر.
3- كوب كبير من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.
4- نصف كيلو أو أقل قليل من الجبن الريكوتا.
5- نصف ملعقة من ماء الورد.
6- ثلاثة ملاعق من مبشور جوز الهند.
7- ربع كوب من السكر.
8- عدد 2 ملعقة من القشطة.
مقادير الشربات وطريقة عملة:
1- كوب ونصف الكوب من السكر.
2- كوب كبير من الماء.
3- نصف ليمونه.
4- يتم وضع الماء مع السكر في قدر مناسب على النار ويتم تقليب المكونات جيدا حتي يذوب السكر تماما بعد الغليان يتم وضع عصير نصف الليمونه ونترك المزيج حتي يصبح كثيفا نتركه حتي يهدأ ونحتفظ به في الثلاجة.
طريقة تحضير الوصفة:
1- يتم تسخين الفرن قبل البدء في الوصفة وأيضا قبل البدء بثلاثة ساعات على الأقل يتم تفكيك الكنافة باليد والعمل على تركها في مكان جيد للتهوية حتي لا تصبح عجين عند الاستخدام.
2- بعد التأكد من تهوية الكنافة يتم تحضير صينية مناسبة لمقدار الكنافة على أن يتم تبطينها بالسمن، يتم خلط الزبد مع الكنافة والسكر ونتأكد من خلط المكونات جيدا.
3- يتم وضع نصف مقدار الكنافة في الصينية من الأسفل مع وضع صينية أصغر في القياس فوق الكنافة لضغطها جيدا في الصينية.
4- يتم تحضير الحشو من خلال وضع الجبن الريكوتا وماء الورد وجوز الهند والسكر والقشطة ونخلطهم بشكل جيد.
5- نضع الحشو في منتصف الكنافة ونفردها جيدا بحيث لا تصل إلى الأطراف.
6- يتم وضع باقي مقدار الكنافة من على الوجه على أن يتم الغط على الكنافة برفق حتي لا يخرج الحشو من الكنافة.
7- يتم إدخال الكنافة إلى الفرن المجهز مسبقا على أن تترك على درجة حرارة مرتفعة لفترة.
8- يتم إخراج الكنافة من الفرن ونقلبها على الوجه الأخر ونتركها قليلا حتي تحمر من جميع الجوانب.
9- فور خروج الكنافة من الفرن يتم وضع الشربات البارد عليها.
11- من الممكن وضع كمية من الفستق الحلبي المطحون على الوجه للتزيين.
1- نصف كيلو كنافة.
2- عدد ثلاثة ملاعق طعام من السكر.
3- كوب كبير من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.
4- نصف كيلو أو أقل قليل من الجبن الريكوتا.
5- نصف ملعقة من ماء الورد.
6- ثلاثة ملاعق من مبشور جوز الهند.
7- ربع كوب من السكر.
8- عدد 2 ملعقة من القشطة.
مقادير الشربات وطريقة عملة:
1- كوب ونصف الكوب من السكر.
2- كوب كبير من الماء.
3- نصف ليمونه.
4- يتم وضع الماء مع السكر في قدر مناسب على النار ويتم تقليب المكونات جيدا حتي يذوب السكر تماما بعد الغليان يتم وضع عصير نصف الليمونه ونترك المزيج حتي يصبح كثيفا نتركه حتي يهدأ ونحتفظ به في الثلاجة.
طريقة تحضير الوصفة:
1- يتم تسخين الفرن قبل البدء في الوصفة وأيضا قبل البدء بثلاثة ساعات على الأقل يتم تفكيك الكنافة باليد والعمل على تركها في مكان جيد للتهوية حتي لا تصبح عجين عند الاستخدام.
2- بعد التأكد من تهوية الكنافة يتم تحضير صينية مناسبة لمقدار الكنافة على أن يتم تبطينها بالسمن، يتم خلط الزبد مع الكنافة والسكر ونتأكد من خلط المكونات جيدا.
3- يتم وضع نصف مقدار الكنافة في الصينية من الأسفل مع وضع صينية أصغر في القياس فوق الكنافة لضغطها جيدا في الصينية.
4- يتم تحضير الحشو من خلال وضع الجبن الريكوتا وماء الورد وجوز الهند والسكر والقشطة ونخلطهم بشكل جيد.
5- نضع الحشو في منتصف الكنافة ونفردها جيدا بحيث لا تصل إلى الأطراف.
6- يتم وضع باقي مقدار الكنافة من على الوجه على أن يتم الغط على الكنافة برفق حتي لا يخرج الحشو من الكنافة.
7- يتم إدخال الكنافة إلى الفرن المجهز مسبقا على أن تترك على درجة حرارة مرتفعة لفترة.
8- يتم إخراج الكنافة من الفرن ونقلبها على الوجه الأخر ونتركها قليلا حتي تحمر من جميع الجوانب.
9- فور خروج الكنافة من الفرن يتم وضع الشربات البارد عليها.
10- يتم تقطيع الكنافة برفق حتي لا تخرج منها الحشوة وتقدم ساخنة أو باردة على حسب الرغبة.
11- من الممكن وضع كمية من الفستق الحلبي المطحون على الوجه للتزيين.
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