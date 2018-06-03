طريقة عمل الكنافة بجبنة الريكوتا



6- يتم وضع باقي مقدار الكنافة من على الوجه على أن يتم الغط على الكنافة برفق حتي لا يخرج الحشو من الكنافة.



7- يتم إدخال الكنافة إلى الفرن المجهز مسبقا على أن تترك على درجة حرارة مرتفعة لفترة.



8- يتم إخراج الكنافة من الفرن ونقلبها على الوجه الأخر ونتركها قليلا حتي تحمر من جميع الجوانب.



9- فور خروج الكنافة من الفرن يتم وضع الشربات البارد عليها.





10- يتم تقطيع الكنافة برفق حتي لا تخرج منها الحشوة وتقدم ساخنة أو باردة على حسب الرغبة.



11- من الممكن وضع كمية من الفستق الحلبي المطحون على الوجه للتزيين.



4- يتم تحضير الحشو من خلال وضع الجبن الريكوتا وماء الورد وجوز الهند والسكر والقشطة ونخلطهم بشكل جيد.5- نضع الحشو في منتصف الكنافة ونفردها جيدا بحيث لا تصل إلى الأطراف.