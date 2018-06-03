سفارة المملكة بأستراليا تكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم





كرّم القائم بأعمال سفارة المملكة في أستراليا الوزير المفوض مشعل بن حمدان الروقي، الفائزين بمسابقة القرآن الكريم وتجويده التي نظمها مكتب الدعوة بالسفارة، بالتعاون مع نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني، بحضور الملحق الديني في السفارة أنور بن عبد العزيز الصولي ورئيس النادي أيمن التركستاني.





وحظيت المسابقة، بمشاركة أكثر من 70 مشاركاً, وفاز منهم 10 متسابقين، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز مالية وعينية مقدمة من مكتب الدعوة في السفارة.





وأكد القائم بالأعمال في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي للمسابقة، أن الاحتفاء بتكريم حفظة كتاب الله تعالى، يأتي استمراراً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالاهتمام بالقرآن الكريم، الذي نتحرك جميعًا على هديه ونقيم مناهج حياتنا على أسسه وتوجيهاته ومبادئه.



