مجموعة مصر.. حراسة المرمى أزمة في رأس مدرب السعودية قبل المونديال

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة خوان أنطونيو بيتزي، يواجه أزمة في مركز حراسة المرمى قبل المونديال الروسي.

ويشارك المنتخب السعودي، في كأس العالم، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم مصر وروسيا المضيف، وأوروجواي.

وعقدت صحيفة عكاظ السعودية، مقارنة بين حراس مرمى الخضر الثلاثة ياسر المسيلسم، وعبد الله المعيوف، ومحمد العويس مشيرة إلى أن الأول، حارس أهلي جدة، هو الأكثر خبرة بين الثلاثي ولكن قلة مشاركاته مع فريقه ، قد تقف عائقا أمام تمثيله لمنتخب السعودية.

تابعت الصحيفة أن العويس، الأكثر جاهزية، لمشاركته بشكل أساسي مع الأهلي، مضيفة أن حظوظه هي الأعلى، لكن خبرته أقل، مشيرة إلى تواجد الحارس الثالث المعيوف، لاعب الهلال، في القائمة أيضا .