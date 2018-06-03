رئيس "الشئون العربية" بالبرلمان: السيسي تحدث بشفافية ووضوح مع الشعب (فيديو)



وأضاف في لقاء على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الرئيس يشعر بعظم المسئولية الملقاة على عاتقه خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضرورة استكمال تحدي بناء الوطن والذي بدأ في الفترة الأولى لحكمه، موضحا أن الإنسان المصري هو الأساس في التنمية وحفر قناة السويس الجديدة وشق 4 أنفاق و13 مدينة جديدة ولذا فالرهان عليه كبير.

كما تابع أن تحدي محاولات الارهاب ان ينال من امن واستقرار مصر كان الابرز في الفترة الماضية والبرلمان حرص على الوقوف مساندة للقوات الامنية من خلال توفير التشريعات التي تمكنهم من اداء دورهم بفعالية.



أكد اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن جميع النواب حرصوا على التواجد في قاعة البرلمان لحضور اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ولاية ثانية، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس كان متجردًا وبشفافية تامة على خلفية العقد الاجتماعي له مع الشعب المصري.