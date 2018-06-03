مع بدء موسم الأعاصير فى الأطلسى.. توقعات بهبوب 16 إعصاراً

يتوقّع خبراء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، أن يكون موسم الأعاصير فى المحيط الأطلسى شبه طبيعى أو فوق الطبيعى هذا الموسم.

ويتنبّأ خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية، باحتمال هبوب ما بين 10 إلى 16 إعصار، تكون سرعة 70% منها 39 ميلاً أو أكثر.

ووفقاً لوكالة "إيه بى سى نيوز"، أنّه من بين العواصف المتوقعة، يتنبأ الخبراء بأن 5 إلى 9 قد تصل لقوة الإعصار، منها واحد إلى 4 أعاصير قوية.

وتبلغ سرعة الأعاصير 74 ميلاً فى الساعة، أما الأعاصير القوية فتبلغ فئتها من الدرجة الثالثة وحتى الخامسة.

ويشير المصدر إلى أنّ متوسط ​​موسم الأعاصير سيجلب 12 عاصفة متوقعة، 6 منها تصبح أعاصير.

متى يكون موسم الأعاصير؟

ويبدأ موسم الأعاصير من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر، ويبلغ ذروته من منتصف أغسطس حتى منتصف أكتوبر، ومتوسط موعد الذروة لموسم الأعاصير​​هو 10 سبتمبر.

كيف تشكل الأعاصير؟

تغذّى مجموعة من العواصف الرعدية دفء المحيط ورطوبته، ثم يرتفع الهواء ليشكل المزيد من العواصف ويتم استبدالها بالهواء المحيط، وتحت كل هذا الارتفاع فى الهواء، يتطور الضغط المنخفض.

وتواصل العاصفة اكتساب قوة طالما كانت هناك 3 مكونات رئيسية: 1. درجات حرارة الماء عند 79 درجة أو أكثر، 2: المياه المفتوحة، 3: ارتفاع الضغط فوق العاصفة.

وقد يؤدي الجمع بين سرعات الرياح العالية داخل العاصفة، والحركة الأمامية للعاصفة وعرام العواصف إلى إعصار كارثى.

ما هى فئات الاعاصير؟

الفئة 1: رياح تتراوح سرعتها بين 74 و 95 ميلاً في الساعة، مما قد يؤدي إلى إتلاف المنازل والأشجار وخطوط الكهرباء.

الفئة 2: رياح تصل إلى 96 إلى 110 ميل في الساعة، بإمكانها اقتلاع الأشجار الكبيرة، وتسبّب أضرارًا بالغة فى المنازل وتؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى لعدة أيام إلى أسابيع.

الفئة 3: مع سرعة رياح تتراوح من 111 إلى 129 ميل في الساعة، تعتبر الفئة 3 إعصاراً قوياَ، ومدمراً، وقد تقطع الكهرباء والماء لعدة أسابيع.

الفئة 4: مع الرياح من 130 إلى 156 ، تجلب الأعاصير من الفئة 4 أضراراً فادحة للمنازل والأشجار وخطوط الكهرباء وقد تجعل المناطق غير قابلة للعيش.

الفئة 5: وهى أعلى فئة للأعاصير ذات الرياح التى تصل إلى 157 ميل في الساعة أو أعلى، وتسبب أضرارا كارثية من خلال تدمير المباني والمنازل تماماً، وقد تجعل المناطق غير قابلة للعيش تماماً.

ماذا حدث فى العام الماضى؟

ضرب الإعصار هارفى، مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية فى أغسطس 2017، وتبعه إعصار إيرما فى البحر الكاريبي وفلوريدا فى سبتمبر، وكلاهما ترك وراءهما فيضانات شديدة دمرت المنازل والشركات.

وقبل أن تتمكن منطقة الكاريبي من التعافي من إيرما، مزّقها الإعصار ماريا بعد أسبوعين فقط، مما أدى إلى تدمير بورتوريكو فى عاصفة من الفئة الرابعة.

ولا تزال بورتوريكو تتعافى حتى الأن من ماريا، وتسببّت العاصفة في انقطاعات كبيرة في الكهرباء وتدمير للمنازل والمستشفيات ومحطات معالجة المياه.