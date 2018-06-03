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حبس عاطل اعتدى على 8 فتيات بسلاح أبيض في أماكن حساسة بشوارع الجيزة

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:01 م
حبس عاطل اعتدى على 8 فتيات بسلاح أبيض في أماكن حساسة بشوارع الجيزة
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نجاة الجنزوري
 
أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة الفتيات بسلاح أبيض في أماكن حساسة.

تلقى قسم شرطة الجيزة العديد من البلاغات، يفيد بقيام شاب بالاعتداء على الفتيات وإصابتهن بسلاح أبيض في أماكن حساسة بالجسم أثناء سيرهن بالشوارع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم، عقب فحص كاميرات المراقبة الموجودة في المحلات التجارية في الشوارع وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه.

وكشفت التحريات أن الشاب عاطل ويقيم بمنطقة ساقية مكي، وبمواجهته أمام النيابة، اعترف بالاعتداء على 8 فتيات وإصابتهن بسلاح أبيض في أماكن حساسة بأجسادهن أثناء سيرهن في الشوارع.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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