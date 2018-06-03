يعمل زيت الخردل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس الأمر الذي يجعل الدم يتدفق لبصيلات الشعر مما يساعد على تغذية الشعر ونموه، ونقدم لكي في السطور التالية وصفات زيت الخردل للعناية بالشعر.



وصفة زيت الخردل مع الزبادي والعسل لإطالة الشعر: يمكن لصاحبات الشعر الجاف أو الدهني تجربة تلك الوصفة، ولتحقيق نتائج مثالية يمكن مرتين كل أسبوع لمدة شهرين.

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الزبادي.

– ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

– ملعقة صغيرة من عصير الليمون

– ملعقة صغيرة من عسل النحل.

الطريقة:

يتم خلط جميع المكونات للحصول على خليط متجانس، ويتم تطبيق الخليط على خصلات الشعر من جذورها حتى أطرافها، ويغطى الشعر بغطاء الرأس البلاستيكي، ويتم وضع منشفة مبللة بالماء الساخن فوقها لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالطريقة العادية.



وصفة زيت الخردل لترطيب الشعر وخاصة الجاف: تمنح هذه الخلطة الترطيب والنعومة اللازمين لشعر صحي.

المكونات:

– ملعقة من كريمة الحليب.

– 2 ملعقة من زيت الزيتون.

– ملعقة من زيت الخردل.

الطريقة:

يتم خلط جميع المكونات، ويتم تطبيقها على الشعر بداية من جذوره وحتى أطرافه، وتترك من 20: 30 دقيقة، ثم يغسل بالطريقة المعتادة.



زيت الخردل والألوفيرا لتكثيف وإطالة الشعر:

المكونات:

- 2صفار بيض.

– 3 ملاعق من هلام الصبار.

– ملعقة كبيرة كريمة حليب.

– ملعقة كبيرة زيت خردل.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات، ويتم تطبيقها على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر، وللحصول على أفضل النتائج يتم تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا.



وصفة زيت الخردل مع السكر وزيت الزيتون: تعمل هذه الوصفة على إطالة الشعر وكثافته، وتنعيمه.

المكونات:

- 2 ملعقة من بذور الخردل شرط أن تكون مطحونة، ويمكن إستبدالهم ب3 ملاعق من زيت الخردل.

– 2ملعقة كبيرة مياه دافئة.

– 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

– صفار بيضة واحدة.

– 2 ملعقة صغيرة من السكر.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات معًا، ويتم توزيعها على الشعر وتدليك فروة الرأس بحركات دائرية، ويتم تغطية الرأس بغطاء الرأس البلاستيكي، ثم يتم وضع منشفة مبللة بماء ساخن فوقها لمدة ساعة كاملة، ثم يغسل الشعر بالطريقة العادية، وينصح بهذه الخلطة مرة كل أسبوع.

