رئيس جامعة قناة السويس: إعلان نتائج الامتحانات عقب إجازة عيد الفطر وزيادة آسرة العناية المركزة بالمستشفى



وقال إن الجامعة وفرت المناخ المناسب للطالب لأداء الامتحانات سواء تجهيز اللجان بوسائل التهوية اللازمة وتوفير مقار للمراقبة الطبية مجهزة بطبيب وتمريض مع وضع سيارة إسعاف لنقل اى حالات طارئة قد تحدث للعلاج من شدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد على ان يكون العلاج بالمستشفى التخصصى، وكشف رئيس الجامعة ان قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى، قد أعد خطة بمعرفة الإدارة العامة لرعاية الشباب لاستثمار طاقات 30 الف طالب وطالبة فى أنشطة تُمارس خلال فترة الصيف.



وأوضح أن مشكلة العناية المركزة هي مشكلة كبيرة في المنطقة إن لم تكن على مستوى جمهورية مصر العربية، وبناءا عليه تم إنشاء مبنى العناية المركزة والتى نأمل ان نتسلمها في يوليو القادم، وتم التعاقد على الأسرة والأجهزة والتي سترفع الاستيعاب من 14 إلى 50 سرير عناية مركزة.



وأشار إلى أننا وضعنا خطة تطوير كبيرة وملحق بها بعض الخدمات أهمها، مستشفى الأطفال وبها عناية مركزة للأطفال، بنك دم مركزي بحيث يكون بنك مرجعي، وإجراء توسعات وتطورات بالاستقبال والطوارئ وتجديده وتزويده يتكيف مركزي بحيث يتم تقديم خدمة تليق بمستوى المستخدمين والمرضى، وافتتاح وحدة الحروق للتجريب وغرفة العمليات الخاصة بها على أن تكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها مع أواخر شهر يونيو.



وأضاف أنه تم الانتهاء من مصنع الأدوية التدريبي الخاص بكلية الصيدلة ليتم تسلمه خلال الفترة القليلة القادمة، ضمن الإنشاءات التي سيتم الانتهاء منها خلال الشهور القادمة المبنى الجديد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الألسن والانتهاء من مدرجات كلية التجارة.



وأوضح أن الهدف العام بالجامعة بأنه توفير بيئة مناسبة للطالب، لتزويده بالمهارات بالإضافة للمعارف بحيث يكون خريج جامعي صاحب مهارات تفيده بسوق العمل في المرحلة القادمة.



وأشار إلى أن مراكز التدريب المنتشرة داخل جامعة قناة السويس تقدم عدد كبير من الدورات التدريبية المحلية والدولية ونقل الدكتور ممدوح غراب في ختام تصريحاته ببشرى لأهالي الإسماعيلية ومدن القناة بدخول الكلية المصرية الصينية للعلوم التطبيقية تنسيق القبول للجامعات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام للمرة الاولى وهذه الكلية تدخل تنسيق القبول للجامعات لعام 2018 للمرة الاولى وتساهم بشكل مباشر فى تطوير التعليم الفنى العالى بمصر.



أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسى الثانى لهذا العام قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وان الامتحانات تسير بشكل مرضى تمامًا وان هناك التزام من قبل الطلاب والأساتذة ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية اى شكوى سواء من الطالب او ولى الأمر، مضيفا ان الكنترولات تعمل بشكل منتظم وان التصحيح يتم داخل مقار الكليات وسيتم إعلان النتائج أول بأول عقب انتهاء الامتحانات وتم تحديد ثلاثة أسابيع لإعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات.