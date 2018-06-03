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عز العرب: "الشباب صوته مسموع في عهد السيسي"

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:04 م
عز العرب: الشباب صوته مسموع في عهد السيسي
محمد عز العرب
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن ثلثي المجتمع المصري شباب، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدرك أنه كانت هناك أزمة بين الإدارات السابقة والشباب، ومن ثم حرص الرئيس  على ألا يكون هناك وسيط بينه وبين الشباب.

وأشار "عز العرب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن هناك تواصل مباشر بين الشباب والرئيس، مستدلا باستمرارية عقد مؤتمرات الشباب، والتي جعلت صوت الشباب مسموع.
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