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إحباط هروب طالب وإغماء آخر خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

الأحد 03/يونيو/2018 - 02:04 م
إحباط هروب طالب وإغماء آخر خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بالقليوبية
لجنة امتحان ثانوية عامة
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محمد نبيل
 
شهدت لجان الثانوية العامة بالقليوبية، والبالغ عددها 86 لجنة امتحانات في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة هدوء خلال مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ولم تتلقي غرفة العمليات اي شكاوي من صعوبة الامتحانات او حدوث مشكلات باللجان باستثناء تلقي إخطارا بمحاولة هروب أحد الطلاب من اللجنة معللا ذلك لصعوبة امتحان اللغة العربية بمدرسة قها الرسمية للغات ويدعي محمود. ح واحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية أعمال هروبه اعلي سور المدرسة وتم تقديم النصح له وتهدءته.

كما شهدت مدرسة الشهيد أحمد فؤاد حسن بكفر شكر،حدوث حالة إغماء للطالب نادر.ع بعد إصابته بإعياء شديد حالت دون استكمال الامتحان وتم نقله بالإسعاف للمستشفى.

ويأتي ذلك فيما تنتظم 41 ألفا و205 طالبا وطالبة في امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية فى 86 لجنة امتحانات على مستوى 12 إدارة تعليمية وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة لتأمين ال طلاب والامتحانات.
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