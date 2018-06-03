"الرقابة المالية" توافق على زيادة رأس مال "زهراء المعادي"



قالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير ن الهيئة العامة للرقابة المالية ليس لديها مانع من اصدار الشركة لاسهم زيادة رأسمالها المصدر.



وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، بأنه ستتم زيادة رأس المال بإصدار عدد 33 مليون سهم اسمي عادي نقدي، بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم، وقيمة اجمالية للاصدار قدرها 33 مليون جنيه.



وفي مارس الماضي، قالت الشركة إن الجمعية العامة العادية أقرت توزيع 50% من رأس المال على المساهمين، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم واحد أصلي.





وأقرت الجمعية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 66 مليون جنيه إلى 99 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن المؤشرات المالية للشركة أظهرت خلال 2017، تراحع أرباحها بنسبة 10% إلى 160 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 177.8 مليون جنيه بالعام المقارن.



واقترح مجلس الإدارة في فبراير الماضي، توزيع أسهم مجانية بواقع 50% من رأس المال على المساهمين ، وذلك عقب الموافقة على زيادة رأس المال من 66 مليون جنيه إلى 99 مليون جنيه.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 66 مليون جنيه، موزعاً على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد لكل سهم.





