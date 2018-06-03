"الإسكان": طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع لعدد من الأنشطة والخدمات بمارينا العلمين ومراقيا



صرح المهندس حاتم محمود حسن، رئيس جهاز القرى السياحية، بأنه تم طرح حق الاستغلال بمقابل الانتفاع، بالقرى السياحية (مركز مارينا العلمين السياحى – مراقيا – ماربيلا) بالمزاد العلنى، لما يلى: 15 محلاً تجارية بمساحات تتراوح بين 26 و136 م2، بقرى (مركز مارينا العلمين السياحى – ماربيلا – كازابيانكا – مراقيا الشمالية)، و10 محال بنشاط مخازن بمساحات تتراوح بين 26 و62 م2 بمركز مارينا العلمين السياحى، و4 أنشطة معارض بمساحة 12 م2 بمنطقة 17 بمركز مارينا العلمين السياحى، و8 مواقع ماكينة صرف آلى (ATM) بمساحة 2 م2 بمركز مارينا العلمين السياحى، و3 قطع أراض ومبانى (كافيتريات ومطاعم) بمساحات تتراوح بين 800 و12500 م2، بمركز مارينا العلمين السياحى، والساحة حول حمام السباحة رقم 1 بمساحة 150 م2 بقرية ماربيلا السياحية، و5 قطع أراض لإقامة ملاهى ولعب أطفال بمساحات تتراوح بين 357 و2000 م2، بالقرى السياحية (مركز مارينا العلمين السياحى – ماربيلا)، وتشغيل وسائل نقل (3 طفطف + سيارات كهربائية "جولف كار") بمركز مارينا العلمين السياحى، وذلك لمدة 3 مواسم صيفية، إضافة إلى حق تقديم مشروبات ومأكولات خفيفة مع توفير شماسى وكراسى مجانية على الشواطئ الرملية للبحر بـ(مركز مارينا العلمين السياحى – قرية مراقيا السياحية – قرية ماربيلا السياحية)، وذلك لمدة موسم صيفي واحد.​







