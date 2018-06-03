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قرار عاجل بصرف 2500 جنيه شهريا لتلك الفئات

الأحد 03/يونيو/2018 - 01:56 م
قرار عاجل بصرف 2500 جنيه شهريا لتلك الفئات
محافظ شمال سيناء
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الفجر
 
كلّف اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء صرف مستحقات مقررة وقدرها 2000 جنيها للصيادين والسائقين والعمالة غير المنتظمة خلال أسبوع.

وقال حرحور، إنه تقرر صرف 2000 جنيه لكل حالة، و500 جنيه شهريا، لافتًا إلى أنه تقرر الصرف لهم فى إطار مساعدتهم  للظروف التى تشهدها المحافظة .

جاء ذلك خلال مؤتمر شعبى عقده المحافظ مع أهالى مدينة العريش،  فى المدينة الشبابية بالعريش .

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