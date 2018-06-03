محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار مديراً لكل من المستشفى العام والحميات بالزقازيق

ترأس اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم (5) متقدمين لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير مستشفى لكلاً من مستشفى الزقازيق العام ومستشفى الحميات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنظيم دولاب العمل الحكومي والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفيات الحكومية.





وأوضح المحافظ، أن معايير الاختبار تتضمن عرضا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.





وأكد أن الاختبار للمتقدمين بهدف التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة تفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.





حضر الإختبارات اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية المحلية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام.



