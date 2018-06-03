عباس أبوالحسن لمحمد رمضان: "أعلي نسبة مشاهدة تغيظ بيها ناس فشلة زي"

أكد الفنان والكاتب عباس أبوالحسن أن الكثير من المنتجين والمخرجين والفنانين باتوا يدركون أهمية السيناريو بدلًا من التركيز على نجومية بظل العمل، موجهًا رسالته للفنان محمد رمضان ردًّا على وصف الأخير زملائه الفنانين بالأغبياء "الغلوشة بتاعة نمبر وان تريندينج وأعلي نسبة مشاهدة تغيظ بيها ناس فشلة زيك مابتكلش مع الجمهور ولابتفرق".





وكتب "أبوالحسن" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "الحمدلله ان كتير من المنتجين والنجوم والمخرجين بدأو يدركون بل يتأكدوا ان عامل الجذب الحقيقي الممتد الوحيد خلال الشهر الكريم الذي يضمن تعلق الجمهور بالمسلسل الدرامي وعدم عزوفهم عنه بعد الأسبوع الاول هو قوة السيناريو - السيناريو ، يعني قصة مشوقة وشخصيات من دم ولحم وحبكة متقنه وتصاعد درامي منطقي وحوار تنطقه ألسنة الشخصيات ولا يمليه الكاتب علي ألسنتهم - فالتجارب أثبتت انه لا يشفع للمسلسل نجومه او مخرجه او كم الأكشن او زوايا التصوير ولا سخاء الانتاج الا لايام معدودة ، فالمشاهد يتابع قصة وتتطور العواطف والعلاقات بين شخصيات حقيقية عندما توضع في إختبارات قاسية".





وأضاف: " أتمني ان الأعوام القادمة تشهد اهتمام حقيقيا بالدراما المقدمة وان يتيقن المنتج والنجم والمخرج ان الكتابة المتقنة لن تخرج الا بالمجهود المضني والوقت الكافي وليس أبدا بالسربعة والفهلوة وبدأ التصوير بأول ٥ حلقات مكتوبة علي ان ربنا هايسهلها..ربنا مبيسهلهاش الا عندما تأخد بالاسباب وليس لمن يتكلون علي البركة . حان الوقت ليأخذ الكتاب حقهم الأدبي والمادي كاملا. والغلوشة بتاعة نمبر وان تريندينج وأعلي نسبة مشاهدة تغيظ بيها ناس فشلة زيك مابتكلش مع الجمهور ولابتفرق".