شركة سجائر: تقدمنا لـ"المالية" بمقترح لزيادة الأسعار

أكد ستيفن هارفي، مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو إيجيبت، أنه جرى اجتماع مع عمرو الجارحي، وزير المالية، حيث قدمت الشركة مقترحاً لزيادة الشرائح السعرية للسجائر لاستيعاب الأعباء التي تتكلفها الصناعة والضريبة المفروضة بمقتضى قانون التأمين الصحي الشامل إلى جانب تغطية الحصيلة الضريبية التي تستهدفها الحكومة فضلاً عن السماح للشركات بالنمو وتحقيق أرباح.





وأضاف هارفي أن الشركة تستهدف ضخ 30 مليون جنيه إسترليني في السوق المصرية خلال 12 شهراً في شراء ماكينات وخطوط إنتاج وتطوير منتجات الشركة، حيث ستصل أول ماكينة في شهر يوليو القادم.



كما أن الشركة استثمرت حوالي 2 مليون جنيه إسترليني في إنشاء مقر إداري في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وقال هارفي، في تصريحات صحفية، إن الحصة السوقية للشركة في مصر ارتفعت من 4% أو5% العام الماضي إلى بين 7% و8% حالياً، مشيراً أن الشركة كانت تستثمر كل سنة 11 أو 12 مليون جنيه إسترليني في مصر، لكن هذا العام قررنا أن نستثمر أكثر من أجل التوسع في السوق.







وأشار هارفي أن وزارة المالية تضع المستهلك نصب عينيها وقت اتخاذ القرارات مشيراً إلى أنه يؤمن بأن وزارة المالية ستحافظ على الشرائح السعرية حتى يكون للمستهلك اختيارات متعددة وجيدة لكل فئات المجتمع.



ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام شركة بريتش أمريكان توباكو أنه من حق المستهلك المصري أن يجد منتجاً عالمياً بسعر في المتناول لمحاربة التجارة غير المشروعة مثل "بال مال" الذي هو نتاج الشراكة الإستراتيجية وطويلة الأجل مع الشركة الشرقية للدخان.



وأثنى هارفي على السوق المصري قائلاً: "إننا فخورون بالتواجد والعمل في السوق المصري الذي يتمتع بحرية المنافسة وحرية التسعير.







