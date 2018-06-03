الإعلان عن قائمة نيجيريا النهائية لكأس العالم





أعلن جيرنوت روهر المدير الفني لنيجيريا، عن قائمة المنتخب، في كأس العالم المقرر انطلاقها خلال الشهر الجاري.





وتقع نيجيريا في المجموعة الرابعة مع منتخبات الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا.





وجاءت القائمة كالاتي:





حراسة المرمى: فرانسيس اوزهو (ديبورتيفو كورونا) ، ايكشوكووو (انيمبا) ، دانييل اكبيي (تشيبا يونايتد).





خط الدفاع: وليام تروست-إيكونغ وعبد الله شيهو (بورصاسبور)، وتيرون إيبويه (آدو دين هاج)، وإلدرسون إيشيجيل (سيركل بروج كيه إس في)، وبريان ايدوو (أمكار بيرم)، وشدوزي أوازييم (نانت إف سي)، وليون بالوغون (برايتون)، وكينيث أوميرو (قاسم باشا).





خط الوسط: ميكل جون اوبي (تيانجن)، أوجيني أونازي (طرابزون سوبر)، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، إتيبو (لاس بالماس)، جون أجو (هابويل بئر سبع)، جويل أوبي (تورينو).





خط الهجوم: أحمد موسى (سيسكا موسكو)، ايهانيتشو (ليستر سيتي)، فيكتور موسيس (تشيلسي)، اودين إيغالو (تشانغتشون ياتاي)، أليكي ايوبي (ارسنال)، سيمون نوانكو (كروتوني).







