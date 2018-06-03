مخططات إسرائيلية لإقامة مستوطنات قبالة غزة

كشفت مصادر إعلامية عبرية، أن وزير الإسكان الإسرائيلي يؤآف جلانت، سيقدّم خطة لإقامة مستوطنة جديدة في منطقة "غلاف غزة" جنوب فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية المقاومة على أراضي الفلسطينيين جنوبي مدينة نابلس.



وذكرت إذاعة "كان" الاسرائيلية، أن الخطة التي سيطرها جلانت على الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، تشمل إقامة تجمع استيطاني جديد في المنطقة المحيطة بقطاع غزة على بعد حوالي 7 كيلو مترات عن السياج الأمني على حدود غزة.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يطلق على هذا التجمع الإستيطاني اسم "حانون"، الذي يبلغ عدد قاطنه نحو 500 مستوطن.



وفي سياق متصل، ذكرت مصادر عبرية، أن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا أنها تنوي إقامة مستوطنة جديدة في التجمع الاستيطاني "بنيامين"، قرب رام الله شمال القدس المحتلة.



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في حال أقيمت المستوطنة الجديدة، ستكون الأولى في المنطقة، كما أنها ستكون الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة مستوطنة غير قانونية بنيت دون موافقة الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها.



وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تنوي شرعنة ثلاث بؤر استيطانية غير شرعية حسب القانون الإسرائيلي هي "عدي عاد" و"كيدا"، و"إيش كدوش" و"أحيا".



