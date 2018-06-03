ضبط 1834 قضية تموينية بالمنيا خلال مايو الماضي



أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن ضبط وتحرير 1834 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي نظمتها المديرية على مدار شهر مايو الماضي، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية.



أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 1434 قضية في مجال متابعة المخابز البلدية منها 484 قضية نقص بالوزن و221 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و36قضية عدم الاحتفاظ بسجلات و26 قضايا توقف عن العمل بدون عذر و17 قضية تصريف وتجميع و650 قضية أخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن).



وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير عدد 400 قضية مخالفة منها 82 قضية عدم الإعلان عن الأسعار وقضيتين بيع أزيد من السعر المقرر و9 صلاحية و31 بدون ترخيص و15 ذبح خارج السلخانة و48 مخالف لقانون 113 و7اسطوانة وعدد 11 مواد بترولية و6 غش تجارى و85 تجار تموينيين بالإضافة إلى 104 قضية أخري.