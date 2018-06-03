تسريب.. "جوجل" تطور هاتف جديد من سلسلة "بيكسل"

وفقًا للشائعات، تعمل شركة "جوجل" على تطوير هاتفا جديدا من سلسلة بيكسل، ومن المقرر إطلاقه في النصف الأول من عام 2019.





وسيعمل الهاتف الذكي الجديد بواسطة أحدث معالج من كوالكوم وهو Snapdragon 710، وهو معالج يستهدف أجهزة الهواتف المحمولة متوسطة الحجم من اندرويد.





وتحاول الشركة الأمريكية دخول سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى، كما تسعى للاستفادة من قسم الهواتف الذكية بشركة HTC الذياستحوذت عليه منذ فترة قليلة.





وسيطلق تطبيق جوجل هاتفي Pixel 3 و Pixel 3 XL خلال الخريف المقبل، وكلاهما سيحمل ترقيات جديدة مقارنة بهاتفي Pixel 2 و Pixel 2 XL الحاليين، ويتم تصنيع الهواتف من قبل شركة فوكسكون، ولكن من المفترض أن تقوم LG Display بتوفير الشاشات المستخدمة.