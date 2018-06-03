6 أماكن مذهلة بمدينة "ميتيورا" باليونان

يعود تاريخ "ميتيورا" باليونان إلى الماضي بشكل كبير، مع وجود آثار للسكن منذ 50000 سنة في الكهوف المحيطة بالمجمع، ويضم كهف "Theopetra"هيكلا بني منذ 23000 سنة، وفي القرن التاسع الميلادي، بدأ الرهبان يسكنون المنحدرات الصخرية والقمم بعيدا عن عيون المارين الفضوليين



وفيما يلي نظرة على الأديرة الستة للميتورا التي يجب عليك زيارتها:



دير القديس نيكولاس أنابوساس

تم بناءه في القرن السادس عشر، ويحتوي على كنيسة صغيرة صممها Theophanis Strelitzas من جزيرة كريت في عام 1527، ونظرًا لصغر حجمها، غالبًا ما يتم تجاهلها في معظم الجولات التي تزور مدينة ميتيورا.



دير روسانو

أُنشئ دير روسانو في منتصف القرن السادس عشر، أسفل الأديرة الرئيسية الأخرى، وتتميز المناطق الداخلية في هذا الدير بديكورات تعود إلى 1560، وتقع قاعات الاستقبال في الطابق الأرضي، بينما تنتشر الخلايا والغرف الفرعية في الطابق الأول والطابق السفلي.



دير القديس ستيفن

تم بناء دير القديس ستيفن في السهل بدلًا من على جرف، وذلك في القرن السادس عشر، ويتميز بزخارف ترجع إلى عام 1545، وقد تم بناء كاتوليكون المخصص للقصر شارالامبوس على الطراز الأثوني في عام 1798، وقد عانى الدير من أضرار بالغة بسبب القصف أثناء الهجمات النازية في الحرب العالمية الثانية وكان لابد من إعادة بنائه بعد ذلك من قبل الراهبات.



دير فارلام

Varlaam هو ثاني أكبر دير في Meteora، وقد بني في عام 1541، مع كنيسة مخصصة لجميع القديسين، وهو يضم لوحات فنية من أعمال Fragos Katelanos من Thebe، ولعل أبرزها مشهد نهاية العالم.



دير غريتون مترون

يقع دير غريتون مترون على أعلى قمة صخرية في المنطقة،على ارتفاع 600 متر فوق قاع الوادي، وهو أكبر الأديرة في ميتيورا، وقد بني في القرن الرابع عشر، ومر بترميمات عام 1552، وللوصول إلى قمة هذا المكان الرائع، يجب على المرء تسلق أكثر من 300 درجة.



دير الثالوث المقدس

يعود تاريخ دير الثالوث المقدس إلى عام 1475 وتم ترميمه عام 1684 ويقع على قمة المنحدرات كأهم الأديرة الستة المتبقية في مجمع ميتيورا، وقد تم استخدامه في تصوير فيلم جيمس بوند لعام 1981 “For Your Eyes Only”.



ومن بين جميع الأديرة الستة، يعد هذا الدير الأصعب في الوصول إليه، حيث يجب المرور أسفل الوادي ثم العودة إلى الأعلى قبل الوصول إلى الذروة.

