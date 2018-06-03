"الرقابة المالية" تفحص مستندات تعديل القيمة الإسمية لسهم "بورتو القابضة"

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه قد تم إيداع تقرير الإفصاح الخاص بشركة مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب بشأن الموافقة على تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 قروش الى 60 قرشا وزيادة تالية لرأس المال المصدر للشركة من 601.8 مليون جنيه مصري الى 1.14 مليار جنيه مصري بزيادة نقدية قدرها 538.1 مليون جنيه مصري موزعة على 896.9 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 60 قرشا للسهم بعد التعديل.



وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم أن الزيادة ستمول نقدا بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم بعد تعديلها مع إعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.



وأضافت انه جارى فحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.



وفي 29 مايو وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر من 601.8 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه، عن طريق إصدار 896.9 مليون سهم، على أن يتم الاكتتاب فيها من جانب قدامى المساهمين بالقيمة الاسمية للسهم مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، على أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد تجميع أسهم رأسمال الشركة.



وأقر المجلس أيضاً زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.



وأعلنت الشركة قوائمها المالية المجمعة عن الربع الأول 2018، والتي أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 41.9% على أساس سنوي، لتصل 45.5 مليون جنيه، مقابل 78.37 مليون جنيه في الربع المقارن قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.