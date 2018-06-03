أحمد حسن: كوبر فشل في تطوير أداء المنتخب وإيجاد بديل لمحمد صلاح





أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب الوطني السابق، أن غياب محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، أثر بشكل كبير على مستوى الفريق.





وقال خلال تصريحات إذاعية لشبكة "BBC": "من غير المعقول أن يقف المنتخب تماما على صلاح، فيجب توفير بعض الحلول من قبل الجهاز الفني، وللأسف هذا غير موجود، رغم أنك تملك مجموعة مميزة من اللاعبين المميزين، أمثال رمضان صبحي وكهربا ومحمود تريزيجيه، وجميعهم يستطيعون تقديم مستوى مميز خلال المونديال".





وتابع: "الأداء بهذا الشكل خلال المباريات الودية، يتحمله اللاعبين والجهاز الفني ، وفشل الأخير في تحقيق أي تطوير، ولا يوجد أي منتخب في العالم حاليا يلعب فقط على الهجمة المرتدة".