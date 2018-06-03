121.5 مليون جنيه خسائر "أوراسكوم للاتصالات" خلال الربع الأول من 2018

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، عن القوائم المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2018، والتي اسفرت نتائجها عن تحقيق صافي خسائر بلغت 121.5 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 388.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ان ايرادات التشغيل قد بلغت 426 مليون جنيه خلال الربع الاول مقابل 325 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2017.



وارتفعت تكاليف المشتريات خلال الربع الاول الي 202.4 مليون جنيه مقابل 171.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.



و حققت الشركة خسائر مستقلة خلال الربع الاول وصلت الي 33.9 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 413.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.







يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 464.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 897.5 مليون جنيه في العام المقارن.





وكانت حققت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت 606.14 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016.





