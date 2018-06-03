ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

انتشال 11 جثة وانقاذ 67 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية لتونس

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:25 م
انتشال 11 جثة وانقاذ 67 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية لتونس
انقاذ مهاجرين - أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بانتشال 11 جثة وانقاذ 67 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

 

وذكرت إذاعات محلية، أن مركب الهجرة كان على متنه تونسيون وأجانب بعدد يفوق حمولته، كما تعرض إلى رياح قوية أدت إلى غرقه.

 

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية للغرقى، لكن إذاعة جوهرة الخاصة أفادت بأن عدد الناجين بلغ حتى الآن 74 شخصاً، بينهم 69 تونسياً، وخمسة أجانب.

 

وتجري فرق من حرس البحر عمليات انتشال للجثث والتي وصل عددها إلى 10 جثث في حصيلة أولية.


المزيد عن: قبالة سواحل انقاذ مهاجرين انتشال 11 جثة السواحل الجنوبية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
المكسيك - أساسي
1
x
02:00
0
إسكوتلندا - أساسي
البرازيل - أساسي
-
x
16:00
-
كرواتيا - أساسي
بيرو - أساسي
-
x
20:00
-
السعودية - أساسي
أسبانيا - أساسي
-
x
21:00
-
سويسرا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/3/2018 12:50:01 PM