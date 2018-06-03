انتشال 11 جثة وانقاذ 67 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية لتونس

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بانتشال 11 جثة وانقاذ 67 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية لتونس.

وذكرت إذاعات محلية، أن مركب الهجرة كان على متنه تونسيون وأجانب بعدد يفوق حمولته، كما تعرض إلى رياح قوية أدت إلى غرقه.

ولم تتضح بعد الحصيلة النهائية للغرقى، لكن إذاعة جوهرة الخاصة أفادت بأن عدد الناجين بلغ حتى الآن 74 شخصاً، بينهم 69 تونسياً، وخمسة أجانب.

وتجري فرق من حرس البحر عمليات انتشال للجثث والتي وصل عددها إلى 10 جثث في حصيلة أولية.