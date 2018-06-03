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إغماء طالبتين داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة ببني سويف

الأحد 03/يونيو/2018 - 12:25 م
إغماء طالبتين داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة ببني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
أصيبت طالبتان بإغماء، أثناء تواجدهن داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد عصام الدين، التابعة لإدارة الفشن التعليمية، جنوب بني سويف.

وتلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة، إخطارًا بنقل الطالبتين "إسراء م.ع" 17 سنة و"أسماء ط.ح" 17 سنة، من لجنة إمتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد عصام الدين، التابعة لإدارة الفشن التعليمية، إلى مستشفي الفشن المركزي لإصابتهن بإغماء.

وقال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم في الساعه الاولي من بدء ماراثون الثانوية العامة، وأنه لم تشهد اللجان أي مشكلات.

وأكد أن 17 ألفا و371 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، فى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، أمام 46 لجنة على مستوى المحافظة اليوم في أجواء هادئة.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف، توفر كافة سبل الراحة والتسهيلات للملاحظين، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة بهم، خاصة وأنهم يؤدون عملهم أثناء الصيام.

وتابع أن هناك تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وغرفة العمليات بالمديرية برئاسة سهام يوسف، وكيل المديرية وذلك لمتابعة سير الامتحانات، ومواجهه اي معوقات تحدث أثناء سير عملية الامتحانات.
المزيد عن: ماراثون الثانوية العامة لجنه ثانوية عامة ل لجنة إمتحانات الثانوية العامة بني سويف إغماء طالبتين
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