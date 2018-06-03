سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك الإسكندرية، خلال تعاملات البنوك اليوم الأحد 3-6-2018، مسجلاً 4.73 جنيها للشراء، و4.78 جنيها للبيع.



ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.