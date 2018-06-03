شاهد.. مقاتلة أوكرانية تحلق على ارتفاع منخفض فوق رؤوس رواد الشاطئ

حلقت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25" على ارتفاع منخفض للغاية، فوق شاطئ بحر آزوف بالقرب من قرية كيريلوفكا في مقاطعة زابوروجيه الأوكرانية.

ويظهر فيديو قام بتصويره شهود عيان، لحظة تحليق المقاتلة فوق مياه البحر على ارتفاع نحو 10 أمتار فقط لا غير.

من جهتها كتبت مجلة "أوبوزريفاتيل" أنه جرت في بحر آزوف مناورات لمجموعة ماريوبول لخفر السواحل البحرية، التي تعمل في إطار القوات الأوكرانية الموحدة.

وأضافت أنه تم خلال هذه المناورات "احتجاز" سفينة مخالفة وتدريبات لفرق الإنقاذ في حالة اندلاع حريق على متن قارب، وتجربة تقديم مساعدة لقارب مصاب أثناء معركة مع عدو مفترض.